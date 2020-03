Welstad organiseert zwerfafvalactie jongeren

STADSKANAAL – Vanuit jongerenwerk Welstad is vrijdag 13 maart tijdens de landelijke actiedag NL. Doet een actie opgezet om jongeren te stimuleren zwerfafval op te ruimen in hun wijk of buurt. In samenwerking met Smoky service bioscoop kunnen de jeugdigen voor elke volle vuilniszak met zwerfafval die ze inleveren bij de desbetreffende punten een bioscoopkaartje ontvangen. Jojanneke Meijer van Welstad: “Het jongerenwerk wil op deze manier landelijke thema’s onder de aandacht brengen onder jeugdigen en op deze manier bewustwording creëren voor de leefbaarheid in hun wijk.”Wethouder Goedhart Borgesius is aanwezig bij de actie en roept alle jongeren op om mee te doen: “Doe je ook mee om je eigen dorp of wijk schoner te maken? Je helpt je buurt en je krijgt zelf ook nog een leuk avondje uit! Ik zie jullie graag vrijdag 13 maart!”

Besteding zwerfafvalvergoeding

Jongeren die meedoen aan de actie kunnen vrijdag 13 maart vanaf 11.00 uur een vuilniszak en knijper ophalen bij jongerencentrum Kwinne in Stadskanaal of Skillz in Musselkanaal. Tot 16.00 uur kunnen ze hun volle zak inleveren bij ditzelfde punt. Voor iedere volle vuilniszak met zwerfafval kunnen jongeren een bioscoopkaartje verdienen, met een maximum van twee kaartjes per persoon. Smoky service bioscoop ondersteunt deze actie van harte en betaalt de helft van elk bioscoopkaartje. De andere helft betaalt Welstad vanuit de zwerfafvalvergoeding die ze voor deze actie ontvangt.

Samen goed bezig!

De gemeente wil samen met haar inwoners zorgen voor een schone en nette leefomgeving. Het aanpakken van zwerfafval is een onderdeel hiervan. Daarom kan iedere wijkraad of bewonersgroep in aanmerking komen voor een zwerfafvalvergoeding. Meer informatie hierover staat op: www.stadskanaal.nl/afval

Voor de actie stelt de gemeente prikstokken, veiligheidshesjes, afvalzakken en speciale ringen voor afvalzakken beschikbaar. Ook zorgt de gemeente voor het ophalen van de volle afvalzakken.

Ingezonden