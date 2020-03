Concert Høksons Veelerveen verplaatst naar een nader overeen te komen datum

VEELERVEEN – In verband met de nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus wijzigt de datum van het concert van de Høksons aanstaande zaterdag.



In verband met de verscherpte maatregelen tegen het coronavirus wordt de afsluiting van de theatertour Knapp’n in Kneipe van de Høksons die voor aanstaande zaterdag op het programma stond in Ons Noabershoes te Veelerveen verzet naar een nieuwe datum.

Zodra er meer duidelijkheid is omtrent de ontwikkelingen rondom het virus en de duur van de maatregelen komt de organisatie, in overleg met de Høksons en Hajdatweer, zo spoedig mogelijk met een nieuwe datum iets later in het jaar. In de afsluiting van de winter theatertour staat het nieuwe album “As ’n Malle” centraal en wat de Høksons en de organisatie betreffen is dat nu net precies wat ze binnenkort alsnog in Veelerveen op de bühne gaan doen… Rock’n as ’n malle!

Eenieder die reeds in het bezit is van een ticket kan rustig ademhalen want de tickets blijven gewoon geldig. Zij zijn dan ook reeds verzekerd van een plekje, mits ze op dit datum in de gelegenheid zijn om het concert te komen bezoeken. Iedereen met een online ticket ontvangt per mail hierover nog persoonlijk bericht van de organisatie waarin uitgelegd wordt hoe bezoekers die helaas niet in de gelegenheid zijn om op de nieuwe datum naar het optreden te komen kunnen dit kunnen aangeven zodat zij hun geld terug op hun rekening gestort kunnen krijgen.

Zoals een bekende Johan regelmatig verkondigde, ieder nadeel heeft zijn voordeel. Zo ook hier. De Høksons zijn druk bezig met enkele nieuwe singles waardoor de setlist straks nog toffer wordt en we mogen met zijn allen nog langer genieten van de voorpret!

