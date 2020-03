Gedeputeerde Wulfse onthult schilderij Willem Albert Scholten

VEENDAM – Het Veenkoloniaal Museum heeft het schilderij ‘Op het IJ’ van Charles Leickert aangekocht. Op het schilderij staat de landbouwindustrieel Willem Albert Scholten die net door het ijs is gezakt. Scholten had in de 19e eeuw een groot aantal aardappelfabrieken in binnen- en buitenland, en speelt een belangrijke rol in het Veenkoloniaal Museum. Gedeputeerde Mirjam Wulfse van Cultuur onthulde vandaag het schilderij.

Nat pak

Het schilderij van Charles Leickert is de grootste aankoop ooit van het Veenkoloniaal Museum. Het kon worden aangeschaft door de financiële steun van de Vereniging Rembrandt, het J.B. Scholtenfonds en particuliere schenkers. Leickert maakte het schilderij in opdracht van W.A. Scholten, die rond 1870 aan verschillende kunstenaars vroeg om bijzondere gebeurtenissen uit zijn leven te schilderen. Op het schilderij van het Veenkoloniaal Museum is te zien hoe Scholten net uit een wak uit het ijs is opgeklommen. De industrieel was te zuinig om twee gulden te betalen voor het pontje over het IJ en besloot over het ijs te lopen. Met als gevolg een nat pak.

Willem Albert Scholten

Willem Albert Scholten bouwde zijn aardappelmeelimperium op vanuit de Groninger Veenkoloniën. In 1842 opende hij in Foxhol zijn eerste grote fabriek en uiteindelijk bezat hij meer dan twintig fabrieken in binnen- en buitenland, maar met name in Oost-Groningen. Daarom speelt Scholten een belangrijke rol binnen de collectie van het Veenkoloniaal Museum. Het schilderij van Leickert is het vijfde schilderij van de industrieel dat het museum in zijn bezit heeft. (Bron: Provincie Groningen)

Het Veenkoloniaal Museum is ontzettend blij dat het uiteindelijk is gelukt om het schilderij ‘Op het IJ’, geschilderd door de romantische meester Charles Leickert (1816-1907), aan te kunnen kopen. Het is de grootste aankoop ooit en deze is in zijn geheel mogelijk gemaakt door de financiële steun van particuliere schenkers, de Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar Groninger fonds) en het J.B. Scholtenfonds. Op het schilderij staat de landbouwindustrieel Willem Albert Scholten (1819-1892) die net door het ijs is gezakt. Dit maakt het het meest uitzonderlijke werk dat Leickert ooit heeft gemaakt. Het schilderij kostte 65.000 euro.