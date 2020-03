Gina Schwarz ** Pannonica** (Toppyjazz 572)

Toppyjazz presents Gina Schwarz an incredible bass player and composer from Vienna.

Her album PANNONICA is out 6 March 2020 and already this week on Toppyjazz!!

We made a choice from her new double album PANNONICA and her project WOODCLOCK (2016) and JAZZISTA (2013)..





On her website GINA SCHWARZ you’ll find all information about the Gina Schwarz Band.





MUSICAL COLLABORATION ​ Jim Black / USA, Marilyn Mazur / DK, Ingrid Jensen / CAN, Sylvie Courvoisier / USA, George Garzone / USA, Angelika Niescier / D, Julia Hülsmann / D, Karin Hammar / SE, Camila Meza / USA, Mino Cinelu / USA, Dave Taylor / USA, Ramon Lopez / ESP, Andy Middleton / USA, Jeff Boudreaux / USA, Gerry Hemingway / USA, Diego Pinera / URY, Jose Feliciano / PRI, Erwin Schrott / URY, Federico Lechner / ARG, Claudio Constantini / PER, Milagros Pinera / CUB, Krysztof Dobrek / PL, Muriel Grossmann / ESP, Esther Bächlin / CH, Stephanie Wagner / D Yta Moreno / BRA, Angelo da Silva / BRA Wolfgang Reisinger / A, Marianne Mendt / A, Harri Stojka / A, Willi Resetarits / A Richard Oesterreicher / A, Ziplflo Weinrich …









Watch out ! Ginas is also an excellent composer. Listen to Woodclock, a piece based on an Edgar Allan Poe poem “The Bells”! Worth 5 stars!!







Playlist :



01- Brush Hour – Gina Schwarz (album Jazzista)



02 – Woodclock – Gina Schwarz & Marco Blascetta (album Woodclock)



03 – Free Landscape – Gina Schwarz (album Pannonica)



04 – Flip Trip – Gina Schwarz (album Pannonica)



05 – Low Snake – Gina Schwarz (album Jazzista)



06 – Morpheus – Gina Schwarz (album Woodclock)



07 – Baharat – Gina Schwarz (album Pannonica)



08 – Four Steps – Gina Schwarz (album Pannonica)



09 – GN’s Musicbox – Gina Schwarz (album Pannonica)



10 – Road Trip A22 – Gina Schwarz (album Pannonica)



11 – Loophouse – Gina Schwarz – (album Woodclock)