Harmien Haan en Carolina Verhoeven te gast bij Aquarius

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In het programma Aquarius

zijn vanavond Harmien Haan en Carolina Verhoeven te gast.

Vanavond in Aquarius hebben we twee gasten: Harmien Haan die komt vertellen over Puur Westerwolde en Carolina Verhoeven over inwekken en invriezen. Carolina is over de hele wereld geweest om te kijken hoe men daar het eten bewaard. Enkele landen zijn Vietnam, Nepal, Senegal, Ghana, Suriname. En natuurlijk heeft ze daar tips en weetjes van meegenomen. Wilt u meer weten of heeft u vragen bezoek dan haar website: www.culinairerfgoedcentrum.com en www.academieculinairehistorie.nl



Meer weten? Luister dan vanavond Radio Westerwolde, Aquarius tussen 20.00 en 21.00 uur. Presentatie: Tienja Hensens