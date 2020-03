DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Haren

Bij een ongeval in Haren is gisteravond om 22.20 uur een 28 jarige vrouw zwaargewond geraakt. Het slachtoffer zag de rotonde in de Forstweg/Düner Weg over het hoofd en sloeg met haar Audi over de kop. De auto kwam aan de andere kant van de rotonde tot stilstand. De schade wordt op 18.000 euro geschat.

Sustrum

Gistermiddag is om tien voor vier aan de Neusustrumer Graben met een brandende krant een balennet in brand gestoken. De brandweer van Sustrum kwam met elf brandweerlieden en drie voertuigen ter plaatse om het vuur te blussen.

Rhede

Gisteren is om vijf uur bij een ongeval op de Westeresch in Rhede een kind zwaargewond geraakt. Het kind werd door een bestuurster van een Seat aangereden toen het op straat speelde. Het slachtoffertje werd met verwondingen aan een been naar een ziekenhuis gebracht.

Haren

Tussen 1 maart middernacht en 10 maart 09.40 uur zijn bij een in aanbouw zijnde woning aan het Buchenwäldchen in Haren diverse stroomkabels en twee kratten bier gestolen.

Meppen

Vanmiddag is in Meppen een motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer wou op de Papenbusch iemand inhalen, maar kwam daarbij door onbekende oorzaak ten val.