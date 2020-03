Moi Forum! Dag van de Grunneger toal afgelast

GRONINGEN – Het streektaalevenement Moi Forum! Dag van de Grunneger toal dat op zaterdag 21 maart plaats zou vinden in Forum Groningen gaat niet door.

De organisatie heeft vandaag het besluit genomen om het evenement af te gelasten. De reden is de uitbraak van het Coronavirus COVID-19 en de nieuwe maatregelen die in Nederland door de regering zijn aangekondigd. De afgelopen dagen is veel overleg geweest tussen de betrokken organiserende partijen waarbij de ontwikkelingen van het Coronavirus in Nederland nauwlettend in de gaten werden gehouden. ‘Wij hebben als organisator begrip voor de maatregel van de regering om grote evenementen die de komende maand gepland staan af te gelasten. De gezondheid en veiligheid van de burgers – waaronder onze medewerkers, deelnemers en bezoekers – staan voorop.’ Aldus de organisatie.

Moi Forum! Dag van de Grunneger toal wordt uitgesteld naar een nader te bepalen datum. De nieuwe datum wordt binnenkort bekend gemaakt.

De organiserende partijen van Moi Forum! Dag van de Grunneger toal zijn Centrum Groninger Taal & Cultuur (CGTC), Stichting t Grunneger Bouk en Forum Groningen. Het evenement wordt gerealiseerd met een financiële bijdrage van de Provincie Groningen.

Ingezonden