Nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

REGIO – In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus:

Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contacten. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.

Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.

Scholen in het primair -, voortgezet – en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.

Wat kan ik doen om niet ziek te worden?

Het beste wapen tegen het coronavirus is je eigen immuunsysteem. Probeer daarom goed op je gezondheid te letten. Daarvoor gelden dezelfde adviezen als anders. Die kun je bijvoorbeeld op jouwggd.nl vinden.

Daarnaast kun je een aantal simpele tips volgen die ervoor zorgen dat de kans op besmetting kleiner wordt:

Was regelmatig je handen.

Schud geen handen.

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg na ieder gebruik.

Wil je op reis?

Voor een aantal regio’s in Noord-Italië geldt nu code rood, de rest van Italië is code oranje. Het RIVM raadt alle niet-noodzakelijke reizen af. Dit ter voorkoming van verdere besmettingen. Neem contact op met je reisorganisatie als je een reis hebt geboekt.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor de provincie Hubei, de provincie waarin Wuhan ligt. Voor China geldt een aangepast reisadvies: alleen noodzakelijke reizen.

Kijk hier voor actuele reisadviezen.

Hier staat meer informatie over wat je moet doen als je denkt dat je het coronavirus hebt. Als je 24 uur lang geen klachten meer hebt kun je weer veilig aan het werk gaan.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.

Ik heb nog meer vragen!

De meest recente informatie is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De laatste ontwikkelingen over het coronavirus kun je ook volgen op de sociale media-kanalen van het RIVM: Facebook, Twitter en Instagram.

Liever bellen?

Heb je vragen over het virus en hoe je besmetting kunt voorkomen? Bel dan het landelijke informatienummer 0800 1351.

Woon je in de provincie Groningen en heb je vragen over je eigen gezondheid of vragen over de situatie in Groningen? Dan kun je met ons informatienummer bellen via 050 367 4000.

Bron: GGD Groningen