Patiënt met het nieuwe coronavirus opgenomen in UMCG

GRONINGEN – Vandaag is in het UMCG een patiënt opgenomen die besmet is met het nieuwe coronavirus, SARS-CoV-2.

Het gaat om een patiënt bij wie het virus al eerder is vastgesteld. De patiënt is uit een ander ziekenhuis hier naartoe gebracht vanwege een verslechterde gezondheidstoestand. We houden de patiënt volgens de regels in strenge isolatie. Dat betekent dat we de patiënt streng gescheiden houden van andere patiënten. De patiënt is daarom opgenomen in een daarvoor vrijgehouden isolatiekamer.

Goed voorbereid: geen gevaar

De medische staf en verpleging van het UMCG zijn voorbereid op en getraind voor de opvang van patiënten met dergelijke virusinfecties. Door de strenge isolatiemaatregelen kan het virus zich niet verder verspreiden in het UMCG. Tijdens de verpleging van deze patiënt is er voor andere patiënten, bezoekers en medewerkers geen risico op besmetting.

Meer informatie over hoe het UMCG omgaat met het nieuwe coronavirus is te vinden op corona.umcg.nl. Hier vindt u ook onze aangepaste bezoekregeling.

Bron: UMCG