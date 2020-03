Voorstellingen in De Klinker geannuleerd wegens Coronavirus

WINSCHOTEN – Ook De Klinker ontkomt niet aan de maatregelen rondom het Coronavirus. Minister president Mark Rutte heeft vanmiddag tijdens een persconferentie laten weten dat evenementen met meer dan 100 bezoekers zijn verboden. Hierdoor is De Klinker genoodzaakt een aantal voorstellingen te annuleren.

Dit betekent dat dit weekend de voorstellingen van Huub Stapel (donderdag 12 maart), Brugklas de Musical (vrijdag 13 maart), Winschoter Stadsjournaal (maandag 16 en dinsdag 17 maart) en de film De beentjes van Sint-Hildegard (vrijdag 13 en zaterdag 14 maart) zijn geannuleerd. Bezoekers die kaarten hebben gekocht, zijn per e-mail op de hoogte gebracht.

Let op: de voorstellingen van Nathalie Baartman (donderdag 12 maart) en Dorona Alberti (zaterdag 14 maart) gaan vooralsnog wel door. Mocht dit veranderen, dan worden bezoekers per e-mail op de hoogte gebracht.

Of de voorstellingen die de komende weken op het programma staan doorgaan, wordt per voorstelling bekeken. Houd de website indeklinker.nl en de social media van De Klinker in de gaten. Bezoekers die kaarten hebben gekocht, worden per e-mail op de hoogte gebracht van het al dan niet doorgaan van een voorstelling.

