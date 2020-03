Wandelen werkt! door Vledderveen

VLEDDERVEEN – Op woensdag 18 maart organiseren de wandelcoaches Els Eckhardt en Eltjo Glazenburg een wandeling door Vledderveen.

De koffie staat vanaf 09.00 uur klaar bij Café-Slijterij Veldzicht, Waterschapsweg 7, 9585PC Vledderveen. We wandelen langs/door het Vledderbos en de open velden naar het Poggedaip en terug door het Vledderbos. De 10 km route gaat een klein stukje door het Pagedal.

De wandeling is 8 km of 10 km lang!

Opgave wandeling is verplicht vanaf donderdag 12 maart 2020 om 18.00 uur! Mail: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99. Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend om 07.15 uur via de mail afgemeld.

Ook de Café-Slijterij Veldzicht wil graag het aantal wandelaars weten.

Bij aanmelden graag de gewenste afstand (8 of 10km) vermelden, opdat de verdeling bij de start soepeler gaat verlopen.

Elke groep is maximaal 30 wandelaars groot.

Er geldt een maximum aan 60 wandelaars! Samen in dezelfde groep wandelen? Vermeld dit bij de opgave. Eltjo Glazenburg bepaalt in welke groep je wandelt!



Wij hebben contact met RIVM. Zij melden dat bijeenkomsten met minder dan 100 deelnemers gewoon door kunnen gaan. Jullie moeten zelf je gezondheid in de gaten houden en hygiëne-regels toepassen. Maar we houden de situatie in de gaten.

Ingezonden