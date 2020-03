Wonen&Co de beurs 2020 wegens coronavirus afgelast

GRONINGEN – Wonen&Co de beurs in MartiniPlaza Groningen is donderdagmiddag, ruim twee uren na opening, met onmiddellijke ingang stilgelegd. Dit nadat de regering in samenwerking met het RIVM de richtlijnen rond het coronavirus heeft aangescherpt. Wonen&Co geeft hier uiteraard gehoor aan. Dit betekent dat Wonen&Co de beurs 2020 is afgelast.

Het besluit laat onverlet dat het er eentje is met de nodige emotie bij de beursorganisatie, standhouders en alle direct betrokkenen. De eerste prioriteit van Wonen&Co ligt bij de correcte afhandeling.

Ingezonden