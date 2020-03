Aangepaste bezoekregeling ziekenhuislocaties Treant

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – Een patiënt bezoeken op een ziekenhuislocatie van Treant is niet meer mogelijk als de bezoeker: hoest, verkouden is, koorts heeft of recent in een risicogebied is geweest.

Verder is vanaf nu de gebruikelijke ruime bezoekregeling ingeperkt. Op bezoek gaan is alleen nog mogelijk tussen 19.00 en 20.00 uur en met 1 persoon tegelijk. Uiteraard is er een uitzondering mogelijk voor mensen die terminaal ziek zijn; overleg in dat geval telefonisch met de afdeling. Dit geldt ook voor de kinderafdeling.

Treant vindt het vervelend om de bezoekregeling te moeten aanpassen, temeer omdat ze momenteel nog geen coronabesmettingen op hun locaties hebben, maar we volgen landelijke richtlijnen die erop gericht zijn het coronavirus in te dammen. Ze weten nu nog niet hoelang de aangepaste bezoekregeling zal gelden.

Bron: Treant