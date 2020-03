Annuleren vakantie wegens Coronavirus vaak niet vergoed

REGIO – Mensen die hun geplande vakantie annuleren vanwege het Coronavirus, hebben grote kans bot te vangen bij hun annuleringsverzekering.

In de meeste gevallen is het virus namelijk geen geldige reden om te annuleren, ook niet wanneer er een negatief reisadvies geldt. Geboekte vakanties via reisorganisaties kunnen in sommige gevallen worden omgeboekt naar een andere datum of bestemming. Mensen die toch op vakantie gaan naar een gebied waarvoor een negatief reisadvies geldt, zijn hier niet verzekerd voor schade veroorzaakt door het Coronavirus; deze schade kan namelijk niet als onvoorzien worden bestempeld. Ziekte voor vertrek, al dan niet door toedoen van het Coronavirus, wordt wel gezien als een onvoorziene omstandigheid en is daarom een geldige reden om de vakantie te annuleren. Dit meldt online consumentenadviseur Pricewise.

Langer blijven of eerder weg

Wanneer reizigers vastzitten op hun bestemming, niet mogen vertrekken en dus extra verblijfkosten maken, worden deze kosten gedekt door de reisverzekering. Ook wanneer het reisadvies voor het gebied verandert tijdens de vakantie. Wanneer men uit eigen beweging eerder wil vertrekken vanaf de vakantiebestemming vanwege het Coronavirus, bieden zowel de reis- als annuleringsverzekering waarschijnlijk geen vergoeding aan. Besmettingsgevaar is namelijk niet gedekt.



“We krijgen veel vragen binnen op de klantenservice over het Coronavirus,” zegt Hans de Kok, directeur Pricewise. “Met name over dekking van medische kosten en het annuleren van vakanties. Het verschilt natuurlijk per type annulerings- of reisverzekering, maar over het algemeen worden annuleringskosten vanwege het Coronavirus niet vergoed. Bij een allrisk verzekering worden de kosten vaak wel vergoed, maar vanwege de relatief hoge premies hiervoor wordt deze amper afgesloten. Medische zorg in het buitenland, al dan niet door het virus, wordt vergoed vanuit de zorgverzekering tot het Nederlandse tarief.”

Medische kosten

De zorgverzekering vergoedt medische kosten in het buitenland tot het in Nederland geldende tarief. De eventuele overige kosten die de zorgverzekering niet vergoedt, kunnen worden opgevangen door een aanvullende zorgverzekering of een reisverzekering met een dekking voor medische kosten; dit verschilt per geval. Uit onderzoek van Pricewise (door Panel Inzicht, N=1.000) bleek dat 30% van de Nederlanders een aanvullende zorgverzekering heeft voor medische hulp in het buitenland.

Ingezonden door Pricewise