BORGER – Op de Rolderstraat (N857) bij Borger is vanavond door onbekende oorzaak een auto van de weg geraakt en gekanteld.

De bestuurder kon zelfstandig uit de auto komen en is richting Borger gelopen, alwaar hij werd opgevangen door het ambulancepersoneel. Hij werd onderzocht op eventuele verwondingen. Of de man is meegenomen voor nader onderzoek is niet bekend.

Brandweer Borger heeft de auto veilig gesteld.

Info en foto’s: Van Oost Media