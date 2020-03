Bewoners bekijken plannen Solarfields Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Gisteravond organiseerde Solarfields een tweede bewonersavond. De eerste bijeenkomst was op 5 november.

Gisteravond vond bij Partycentrum De Meet voor de tweede keer een bewonersavond, georganiseerd door Solarfields, plaats. Omwonenden van het geplande zonnepark aan de Veendijk, bij buurtschap de Lethe, konden de plannen van Solarfields komen bekijken. Hierbij waren o.a. grondeigenaar Kor Werkman en mensen van Solarfields aanwezig.

De plannen voor dit zonnepark zijn ontstaan omdat in de gemeente Westerwolde, evenals andere gemeenten, duurzame energie geproduceerd moet worden. Werkman heeft vorig jaar zijn plannen aan de gemeente Westerwolde voorgelegd, waarna de procedure om tot een vergunning te komen van start ging. Eén van de voorwaarden die de gemeente heeft gesteld, is dat er bij de direct aanwonenden en de bewoners in het dorp voldoende draagvlak voor deze plannen te vinden is.

Als alle plannen doorgaan komen aan de Veendijk 172.500 zonnepanelen te staan. Deze leveren 62.795 MWh energieproductie per jaar op. Hiermee kunnen 18.000 huishoudens worden voorzien van groene stroom. Dit betekent een forse vermindering in het gebruik van fossiele brandstoffen en uitstoot van 41.759 kilo co2 per jaar.

Solarfields gaat nu de vergunningsaanvraag voorbereiden en indienen. Werkman verwacht dat men volgend jaar met de bouw van het zonnepark kan beginnen.

Foto’s: Jan Glazenburg