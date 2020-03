De lezing ‘Elkaar helpen bij verlies en verdriet’ door Manu Keirse gaat niet door

WINSCHOTEN – De aangekondigde lezing door Manu Keirse gaat aanstaande zaterdag 14 maart niet door.



Met dit besluit willen de initiatiefnemers een bijdrage leveren aan het beperken van de kans op besmetting door het Corona virus in de regio.



De lezing stond gepland voor zaterdag 14 maart om 14.00 uur in het Uitvaartcentrum Oost Groningen te Winschoten.



De organisatie zal er naar streven om de lezing op een latere datum alsnog door te laten gaan.



Een ieder die zich reeds heeft aangemeld zal in elk geval bericht krijgen zodra er een nieuwe datum bekend is.

Ingezonden