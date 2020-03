DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Emsland en Grafschaft Bentheim

De afgelopen vier nachten heeft de politie grote controles bij grensovergangen in Emsland en Grafschaft Bentheim uitgevoerd. Hierbij werden extra collega’s uit de regio, diensthonden, een politiehelikopter en specialisten ingezet. De controles werden met name gehouden in verband met plofkraken bij geldautomaten.

In totaal werden 321 voertuigen en 430 inzittenden gecontroleerd. Hierbij zijn geen personen aangehouden die in verband met de plofkraken konden worden gebracht. Ook de komende maanden zullen extra controles plaatsvinden.

Walchum, Oberlangen, Haren

Gisteravond en vannacht zijn tijdens hevige hagelbuien op de A31 meerdere ongevallen gebeurd. Bij Walchum raakte om zeven uur een Audi in de slip en botste tegen de vangrail. De bestuurder bleef ongedeerd. Ook een bestuurder van een Mercedes bleef ongedeerd toen hij om half acht op het gladde wegdek de controle over zijn voertuig verloor en tegen de vangrail botste. De schade bedraagt meerdere tienduizenden euro’s.

Om drie uur vannacht verloor de bestuurder van een dienstauto de controle over het voertuig. De personenbus, met daarin vijf inzittenden van politie Osnabrück, botste eerst tegen de middenvangrail en vervolgens tegen een vrachtauto die op de rechter rijbaan reed. De dienstauto belandde vervolgens op de zijkant op de weg. Hierbij raakte een agent gewond. De bestuurder van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Surwold

Vannacht is om kwart over drie ingebroken bij een tankstation aan de Papenburger Straße in Surwold. De inbrekers werden door een medewerkster overlopen. Zij vluchtte het kantoor in en alarmeerde de politie.

De daders gingen er met geld en sigaretten vandoor. De totale schade wordt op meerdere tienduizenden euro’s geschat.

Papenburg

Vanmorgen is om zes uur bij een ongeval op de Friederikenstraße in Papenburg een fietser zwaargewond geraakt. De man stak zonder uit te kijken de weg over. Een bestuurder van een Mazda kon hem niet meer ontwijken. De fietser is met ernstige verwondingen naar een ziekenhuis gebracht. Omdat het vermoeden bestond dat hij onder invloed van verdovende middelen verkeerde werd in het ziekenhuis een bloedproef gedaan.