Maatregelen Scholengroep Perspectief in verband met Corona-virus en Open Dag

WESTERWOLDE / KANAALSTREEK – Scholengroep Perspectief maakt maatregelen rond Open Dag en het Corona-virus bekend.

Naar aanleiding van de besluiten van het kabinet heeft Scholengroep Perspectief de volgende maatregelen genomen:

Alle scholen blijven open. Het risico voor de gezondheid is beperkt en weegt niet op tegen de gevolgen bij sluiting.

Als uw kind neusverkouden is en/of hoest en/of keelpijn heeft, eventueel met koorts: houd uw kind thuis.

Vieringen en andere activiteiten met groepen van meer dan 100 personen gaan niet door.

Open Dag

De Open Dag op 18 maart a.s. op onze scholen gaat door voor die scholen die slechts nieuwe ouders willen rondleiding.

Scholen die festiviteiten hebben georganiseerd rond deze dag en meer dan 100 mensen verwachten hebben de Open Dag afgelast.

Op dit moment zijn dat de scholen CBS De Rank en CBS De Lindenborgh.



Personeelsdag

Op 25 maart was een personeelsdag gepland. Deze gaat niet door en dat betekent voor uw kind een gewone schooldag!

In de privésfeer: blijf zoveel mogelijk thuis.



Hieronder een lijst van deelnemende scholen

Naam school – Tijd – Voor wie ?

01. SBO De Baldakijn 08.45u-11.45u Huidige ouders / nieuwe ouders c.q. belangstellenden

02. CBS De Zaaier 09.00u-12.00u Nieuwe ouders

03. CBS De Höchte 08.30u-10.00u Huidige ouders / nieuwe ouders c.q. belangstellenden

04. SO/VSO De Meidoornschool 09.00u-10.30u Huidige ouders / nieuwe ouders.

Let op: belangstellenden moeten zich van te voren aanmelden via de mail.

05. CBS Op de Zandtange 10.00u-12.15u Huidige ouders / nieuwe ouders c.q. belangstellenden

06. CBS De Rank 10.45u-12.15u AFGELAST

07. CBS Oranje Nassau 09.00u-12.00u Nieuwe ouders

08. CBS Het Mozaïek 15.00u-17.00u Nieuwe ouders

09. CBS Het Gebint 16.30u-18.30u Alle belangstellenden (nieuwe ouders, buurtbewoners, etc.).

10. CBS Verbindingsweg 10.00u-12.00u 13.30u-15.30u Nieuwe ouders

11. CBS De Verrekijker 10.00u-12.00u Nieuwe ouders en belangstellenden. Men krijgt een korte rondleiding aangeboden.

12. CBS De Maarsborg 08.30u-12.00u Nieuwe en huidige ouders

13. CBS De Lindenborgh 08.30u-10.00u AFGELAST

14. CBS Anne de Vries

09.00-10.00 uur start 10.00-10.30 uur koffie / thee spellen op het plein

10.30-11.30 uur inloop in de klas 11.30-12.00 uur inloop in school

14.00-16.00 uur inloop in school

17.00-18.30 uur inloop in school presentatie project nieuwe & huidige ouders