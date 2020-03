WEDDE – Het ooievaarspaartje in Wedde was vandaag aan het paren.

Evenals het paartje in Smeerling waren vandaag ook de ooievaars in Wedde aan het paren. Vorig jaar werden er twee jongen geboren op het nest. Hopelijk dit jaar ook weer.

Update

Het lijkt er op dat dit vrouwtje eerder deze maand bij het mannetje in Smeerling was. Fotografen zagen dit aan haar ringnummer. Bij het mannetje in Smeerling is nu het zelfde vrouwtje als vorig jaar.