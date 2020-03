Toneelvereniging PALVU annuleert voorstellingen

OUDE PEKELA – Na alle berichten en beperkingen i.v.m. het corona virus gaat PALVU alle voorstellingen verzetten.

Wij zouden spelen op 14 en 21 maart in MFC De Binding te Oude Pekela en op 4 april in De Kiepe te Nieuwe Pekela. Al deze voorstellingen komen te vervallen. Het ligt in de bedoeling om de data te verplaatsen naar een tijdstip later dit seizoen. Wanneer dit zal zijn maken we zo spoedig mogelijk via diverse kanalen bekend. Dan zal er ook meer informatie zijn voor een ieder die al entreekaarten heeft voor één van onze voorstellingen en hoe deze kunnen worden omgeruild voor één van de nieuwe data. Daarnaast zal er een oplossing worden aangeboden voor mensen die op de nieuwe data verhinderd zijn.

We hopen zo spoedig mogelijk deze informatie bekend te kunnen maken en we zien er naar uit om iedereen te mogen verwelkomen op een van deze nieuwe data.

Bestuur toneelvereniging PALVU