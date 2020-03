Welke kerkdiensten zijn er afgelast?

WESTERWOLDE – Welke kerken gaan geen samenkomsten houden?



Hier kunt u zien welke kerkdiensten er komende zondag niet doorgaan en wat voor mogelijkheid u heeft om toch een dienst te volgen.

Wilt u ook een bericht doorgeven? dat kan via redactie@westerwoldeactueel.nl



HEILIGE NORBERTUSPAROCHIE OOST-GRONINGEN

In verband met de laatste ontwikkelingen scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan.

Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast.

Vlagtwedde – PKN kerk aan de Vledderkamp geen dienst.

Onstwedde – Gereformeerde Kerk geen dienst

Onstwedde – Christelijk Gereformeerde Kerk nog geen beslissing.

Nieuwe Pekela – Gereformeerde Kerk geen dienst

Nieuwe-Buinen – Zondagmorgen is er geen dienst in de Baptisten kerk maar kunt u de dienst volgen via de bijgaande link. Er wordt extra aandacht besteed aan de livestream zodat iedereen alles goed kan volgen.

Het thema van de dienst is “De gehoorzame knecht”. Gerrit van Valen verzorgt de prediking.

https://www.youtube.com/watch?v=h9fFOlw6Wwo&fbclid=IwAR34E7itVCb8xEGSZ63emrHys9VlekXiKjkWeM-nMb69LDFKUzz2qvzFVMY

Sellingen – Hervormde Gemeente geen dienst in de kerk.

De dienst zal online worden uitgezonden en vindt er geen fysieke dienst plaats in de kerk. Voorganger tijdens de dienst is ds. Bram Verduijn. De dienst begint om 9:30 uur.

De dienst is rechtstreeks te beluisteren via: http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/11030