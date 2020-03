Welzijn Westerwolde neemt maatregelen in verband met Coronavirus

WESTERWOLDE – In verband met de afgekondigde landelijke maatregelen wat betreft het coronavirus heeft Stichting Welzijn Westerwolde per 16 maart 2020 tot nader order diverse maatregelen afgekondigd:

Ze stoppen per direct met alle activiteiten voor ouderen. Ze proberen dit zo veel mogelijk met de betreffende deelnemers, vrijwilligers en andere betrokkenen te communiceren. Mocht dit onverhoopt niet lukken zou u dan dit bericht als zodanig willen beschouwen? Deze maatregel (be)treft ook de externe groepen ouderen die bij ons ruimtes huren. Ze stoppen met de inloop spreekuren op alle locaties. U kunt dus niet meer langskomen maar hen uiteraard wel telefonisch en per mail bereiken. Huisbezoeken aan ouderen en kwetsbare inwoners worden niet meer afgelegd, tenzij strikt noodzakelijk.

Welzijn Westerwolde wil benadrukken dat ze vooral wel telefonisch en per mail bereikbaar zijn voor al uw vragen. U kunt ze iedere werkdag bereiken tijdens het spreekuur, van 09.00 tot 12.00 uur via 0599-582460. Per mail is dat: info@welzijnwesterwolde.nl

Wellicht ten overvloede: de jongerencentra en -activiteiten gaan tot nader order wel gewoon door.

