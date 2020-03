VEENDAM – De gemeente heeft besloten zwembad Tropiqua per zaterdag 14 maart 2020 te sluiten.

Dit geldt voor het recreatief zwemmen, zwemles, zwemverenigingen en alle andere activiteiten in het zwembad. Alleen voor schoolzwemmen in het basisonderwijs blijft zwembad Tropiqua voorlopig geopend. Deze maatregel is in ieder geval van kracht tot en met 31 maart 2020 .

Bron: Tropiqua