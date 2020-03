Er is nog plek voor jongeren om hun creativiteit te tonen op de Jeugdatelierroute

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 14 maart 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

TOCH WEER BEWOLKING

Er is vanochtend lekker veel zon en het is fris, vanmiddag en vanavond komt er meer bewolking en er is kans op een paar kleine buien. Maar er is vanmiddag ook nog wat zon en de temperatuur stijgt tot ongeveer 11 graden. De wind waait uit het zuiden en is meestal matig: dat is windkracht 3 tot 4.

Vannacht en morgen blijft de meeste bewolking en het is vannacht dan ook niet koud, de temperatuur zakt tot ongeveer 6 graden. Morgen wordt het ’s middags 12 a 13 graden. Het is morgenoverdag meest bewolkt maar de meeste tijd is het droog. De wind wordt matig tot vrij krachtig (windkracht 4 tot 5), en waait uit zuid tot zuidwest.

Maandag draait de wind naar west tot noordwest en dan zijn er ’s middags veel opklaringen en is het droog, bij 12 graden. Dinsdag is het 13 graden en woensdag 13 a 14, maar daarna draait de wind naar noord tot noordoost en wordt het kouder. Eind van de week en volgend weekend is het een graad of 8 met minimumtemperatuur rond het vriespunt.