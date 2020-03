Bibliotheken Biblionet Groningen blijven vanaf maandag dicht

GRONINGEN – Biblionet Groningen volgt nauwgezet het actuele corona-nieuws. We houden ons aan de richtlijnen van de Veiligheidsregio, het RIVM en de GGD. De overheid sluit per direct scholen en de horeca. Dat is voor Biblionet Groningen reden om ook al haar bibliotheken te sluiten.

Dat betekent dat maandag onze 38 bibliotheken niet open gaan. Biblionet Groningen is verantwoordelijk voor de bibliotheken in de provincie Groningen, behalve die in de gemeente Groningen. Het tijdelijk sluiten van bibliotheken is het laatste dat we willen doen. Maar voor de bescherming van onze leden, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers is het het enige besluit dat we konden nemen. We vertrouwen op uw begrip en medewerking.

Wat betekent dat voor u?

U kunt tot 6 april niet naar uw bibliotheek toe.

Maar ik heb boeken in huis. Hoe moet ik die inleveren?

Boeken en andere media hoeft u tot 6 april niet in te leveren. Wij hebben boetevrije bibliotheken. Ook in deze situatie hoeft u geen boetes te betalen over boeken die later worden ingeleverd.

Ik heb mij aangemeld voor een activiteit in mijn bibliotheek. Hoe gaat dat?

Alle activiteiten tot 6 april gaan niet door. Als u zich voor een activiteit heeft aangemeld, dan informeren we u daar persoonlijk over.

Ontdek de digitale diensten van de bibliotheek

Voor jong en oud hebben onze bibliotheken veel digitale diensten. Van De Voorleeshoek met fimpjes waarin onze jongste leden worden voorgelezen en de Jeugdbibliotheek voor basischolieren tot e-books voor alle leeftijden. U kunt ook nog steeds gebruik maken van de Luisterbieb, waar tijdelijk extra luisterboeken aan zijn toegevoegd.

Bron: Biblionet