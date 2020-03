Buurtbus stopt tijdelijk i.v.m. coronavirus

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Zondag 15 maart 09.00 uur. Door Jules Gernaerdt

VRIJ VEEL BEWOLKING

Een zuidenwind geeft vandaag veel bewolking, al kunnen er vanmiddag en vanavond enkele redelijke opklaringen voorkomen. Het blijft vrijwel overal droog en het wordt vrij zacht met een maximum rond 12 graden. De wind waait overigens uit zuid tot zuidwest en is matig, kracht 3 tot 4.

Vannacht is het meest bewolkt en door een zwak front boven het land zou er af en toe wat motregen kunnen vallen. Minimumtemperatuur rond 6 graden. Morgen begint met veel bewolking en soms wat zon, morgenmiddag is het vrij zonnig met 11 of 12 graden.

Dinsdag is sowieso vrij zonnig met een maximum rond 14 graden, woensdag kan het 15 graden worden. Na woensdag draait de wind naar noord tot noordoost en daarmee is het eind van de week maar 8 of 9 graden. En er is dan kans op nachtvorst, ook volgend weekend nog.