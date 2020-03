VLAGTWEDDE – De nieuwe Facebookpagina “Vlagtwedde van Vrouger” explodeert bijna,



Sinds 4 dagen is het actief, de nieuwe Facebookpagina “Vlagtwedde van Vrouger” en het aantal leden explodeert bijna, nu al bijna 550 leden.

De pagina is opgezet door Gert Meulman. Hij schrijft in de uitnodiging: “K’heb ter best wel over noadocht, mor t’mot toch mor weezn, n’pagina op facebouk over Vlagtwedde van vrouger, Freerk (Lukens) het dat eerder doan, mor dai is ja jammer genog nait meer in ons midden, Vlagtwedde van vrouger, veur ons en deur ons, geniet ter mor van en ik hoop op n’baarg reacties bie de foto’s, ken ik misschien nog wat van opsteekn, t’zol mooi weezn”.

Van alle kanten komen de foto’s, de verhalen met daarop de reacties en de herinneringen komen weer boven. En er worden oude banden hersteld.

Iedereen kan zichzelf aanmelden

