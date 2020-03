Qbuzz rijdt volgens de zaterdag dienstregeling

GRONINGEN, DRENTHE – Vanaf dinsdag 17 maart a.s. rijden de bussen van Qbuzz in Groningen en Drenthe volgens de zaterdag dienstregeling. Dit duurt in ieder geval tot maandag 6 april a.s. Er worden pendelbussen ingezet naar alle (streek) ziekenhuizen. Maandag 16 maart rijden ze nog volgens de reguliere dienstregeling.

Achter instappen

Qbuzz verzoekt de reizigers in de bus om via de achterdeur in te stappen én daar in te checken. (Dal-)Dagkaarten en P+R kaartjes kun je via de webshop kopen en in de bus scannen onder de OV-chipkaartlezers. Hierdoor verminderen het aantal contactmomenten tussen reizigers en buschauffeurs. Door deze maatregel in te voeren proberen ze een juiste balans te vinden tussen de gezondheid van onze medewerkers en de dienstverlening aan onze reizigers.

Geen Buurtbussen

Vanaf maandag 16 maart rijden er geen Buurtbussen in Groningen en Drenthe tot nader bericht. De Buurtbussen vallen onder Publiek Vervoer.

Corona en het OV

De OV-sector wordt door de overheid en het RIVM op de hoogte gehouden van de situatie rondom het coronavirus. De vervoerbedrijven hebben, net als waarschijnlijk meerdere grote organisaties, al eerder een team opgesteld dat scenario’s uitwerkt en de contacten onderhoudt met de overheid en het RIVM.

De OV-bedrijven trekken hier samen met de branchevereniging OV-NL in op. Als het gaat om maatregelen volgen wij de lijn van de overheid en het RIVM. Zij zijn immers de experts en leidend op dit punt.

Op dit moment adviseert het RIVM om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven. Dit betekent:

was je handen regelmatig,

hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog,

gebruik papieren zakdoekjes,

geen handen schudden.

De serviceverlening in het openbaar vervoer wordt wat anders dan reizigers gewend zijn. Om de verspreiding van het coronavirus in Nederland te beperken, adviseert het RIVM om geen handen te schudden. In het verlengde van dat advies hebben de OV-bedrijven gekeken wat dit betekent voor het OV en hoe wij zoveel mogelijk hand-hand contact kunnen voorkomen. Daarom zijn met ingang van 12 maart de volgende afspraken van kracht. Tijdens de controlerondes zullen onze medewerkers aan reizigers vragen om zelf hun ticket/telefoon voor de kaartlezer te houden. Degenen die verantwoordelijk zijn voor het controleren van de tickets in de treinen, bussen, trams, metro’s en het openbaar vervoer over water, hoeven tijdens hun controles geen tickets en telefoons van de reizigers meer aan te nemen.

Volledig bericht: https://www.ov-nl.nl/over-het-coronavirus/

Bron: Qbuzz