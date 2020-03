VALTHERMOND – Vanuit Valthermond, gemeente Borger-Odoorn, is vermist Wesley Lanting.

Wesley is 20 jaar. 1.85 meter lang, en heeft donkerblond/zwart haar. Hij is vermoedelijk gekleed in een zwarte spijkerbroek en zilverkleurig jack met zwart aan de mouwen.

De familie van Wesley maakt zich erg zorgen. De politie vraagt uw medewerking. Het is onbekend waar Wesley naartoe is gegaan. Als u Wesley ziet of weet u waar hij is wilt u dan met de politie bellen via 112.