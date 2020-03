Aanmeldcentrum Ter Apel dicht voor nieuwe asielzoekers

TER APEL – Vanwege de uitbraak van het coronavirus worden bij het aanmeldcentrum geen nieuwe asielzoekers toegelaten.

Vanaf vandaag worden in verband met de uitbraak van het coronavirus bij het aanmeldcentrum van het COA in Ter Apel geen nieuwe asielzoekers toegelaten. Dit staat in een brief die minister Grapperhaus van Justitie heeft gestuurd aan de Tweede Kamer. (zie de passage uit de brief onderaan dit artikel)

De poorten van het AZC zijn gesloten, maar de eerste vluchtelingen hebben zich al gemeld. Het is niet duidelijk waar zij de nacht moeten doorbrengen.

Het COA kampt met overvolle asielzoekerscentra. Ze zijn met meerdere gemeenten in gesprek over de opvang van asielzoekers die de afgelopen weken in Nederland zijn gearriveerd. Voor deze nieuwe groep waren honderden plekken gereserveerd in de Zeelandhallen in Goes en de Friezenhal in Leeuwarden, maar door het coronavirus is deze vorm van grootschalige opvang voorlopig van de baan. Ook loopt eind maart het contract met Duinrell in Wassenaar af. Voor de 500 asielzoekers die daar verblijven moet ook andere opvang worden gezocht. (Bron: de Volkskrant)

Gedeelte uit de brief van minister Grapperhaus:

Ook binnen de migratieketen is bezien welke maatregelen nodig zijn. Daarbij speelt uiteraard mee dat van vreemdelingen die nu Nederland bereiken niet steeds en op voorhand bekend is waar zij verbleven hebben voor hun komst naar Nederland. Besloten is daarom met ingang van 16 maart alle contacten tot een minimum te beperken. Vreemdelingen die in Nederland aankomen zullen niet tot de COA-opvang worden toegelaten. Er zal geen identificatie en registratie plaatsvinden en gehoren (zowel asiel als regulier) door de IND zullen niet langer doorgang vinden. Dat geldt in beginsel ook voor terugkeergesprekken die de DT&V voert. Nu immers reisbewegingen beperkt zijn en de mogelijkheden tot terugkeer daardoor ook beperkt zijn, zal in bijna alle gevallen het te verwachten resultaat van een terugkeergesprek niet opwegen tegen de risico’s uit het oogpunt van volksgezondheid. De loketfunctie van de IND wordt beperkt tot spoedzaken. Voor zover door bovenstaande maatregelen niet binnen bij wettelijk voorschrift bepaalde termijnen kan worden beslist, is er sprake van een situatie van overmacht, als bedoeld in artikel 4:15, tweede lid, onderdeel c, van de Algemene wet bestuursrecht. Niet onvermeld mag blijven de positie van het COA en de COA-medewerkers. Door bovenstaande maatregelen wordt de druk op het COA groter, dit in een situatie waarin de beschikbare opvangcapaciteit al zorgen baart. Waar contacten elders binnen de migratieketen tot het minimale beperkt worden, zal dit voor (de werkzaamheden van) COA-medewerkers minder eenvoudig zijn. Binnen de opvang zal gewerkt worden met inachtneming van de adviezen van het RIVM. Wij zullen actief blijven volgen wat bovenstaande maatregelen voor een effect hebben op het COA en de medewerkers. En overigens zal zo spoedig mogelijk een nadere uitwerking van de maatregelen volgen.