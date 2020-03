Bericht burgemeester Jaap Kuin aan inwoners betreft coronavirus

GEMEENTE PEKELA – Burgemeester Jaap Kuin schrijft in verband met de corona-crisis een brief aan de inwoners van de gemeente:

Beste Pekelders,



Wij leven op dit moment in een ongewone periode waarbij de bestrijding van het coronavirus om forse maatregelen vraagt.



Er verandert veel voor u in uw thuissituatie, uw werk en uw sociaal leven. Dit vraagt veel van ons allemaal en het is belangrijk dat wij deze periode met veerkracht aangaan.

Ik wil graag een compliment naar u maken. Ik merk dat er in deze periode veel begrip is voor elkaar, voor ieders situatie. En uiteraard mogen wij de inwoners niet vergeten die voor ons klaar staan bij de behoefte aan hulp, zorg en noodzakelijke diensten zoals vervoer of de verkoop van levensmiddelen.

Hoe zeer ik begrijp dat deze periode angst en zorgen bij u kan oproepen, wil ik u vragen om de rust te bewaren. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ons Kabinet, in overleg met de GGD en het RIVM, juiste beslissingen neemt.

De maatregelen die landelijk zijn genomen vullen wij in Pekela aan met het sluiten van de sporthallen en de dorpshuizen. Uiteraard blijft de medische zorg vanuit deze locaties bestaan.

Wij lezen veel geruchten over de verspreiding van het coronavirus in Pekela. Wanneer u vragen heeft over het coronavirus, uw gezondheid of uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met de GGD of het RIVM.

Voor nu is het belangrijk om alle maatregelen op te volgen en daarbij elkaar als Pekelders niet uit het oog te verliezen. Kijk naar elkaar om en help elkaar daar waar mogelijk.

Een Pekelder is nuchter maar staat zijn mannetje en dat is precies wat er nu nodig is.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,

Jaap Kuin

burgemeester