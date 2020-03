Bevrijdingsconcert Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ afgelast

VEENDAM – Het voor zaterdag 4 april aangekondigde bevrijdingsconcert ‘Vrij Land’, gespeeld door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ gaat niet door.

Als aftrap van het 100-jarig bestaan van Muziekvereniging Voorwaarts Veendam zou er op zaterdag 4 april 2020 een uniek evenement in Veendam plaatsvinden. Namelijk de Muziek-theatervoorstelling ‘Vrij Land’, uitgevoerd door het Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ uit Assen.

Gezien recente berichtgeving vanuit het kabinet gaat dit concert in de Sorghvliethal in Veendam NIET door. Uitgegeven kaarten, via Theater vanBeresteyn of via de website www.voorwaartsveendam.nl, komen te vervallen. We zijn met KMKJWF in overleg om voor 2021 een nieuwe datum te plannen.

Op zaterdag 3 oktober 2020 geven we ons 100-jarig jubileumconcert in Theater vanBeresteyn. We hopen u allen daar te mogen verwelkomen. Kijk op onze website voor meer informatie.

