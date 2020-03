Blikschade bij aanrijding Emmen

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Maandag 16 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

RUSTIGE MAANDAG

Het wordt een rustige start van de dag met een zwakke westenwind en een beetje nevelig weer, met kans op een drup motregen. En ook vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar de zon zal af en toe doorbreken. Er komt dan een zwakke noordwestenwind en de temperatuur stijgt tot een graad of 12.

Vanavond en vannacht is het vrij helder, mogelijk ontstaan er enkele mistbanken. Morgen is het redelijk zonnig met wat midden- en hoge bewolking, een matige zuidwestenwind, en opnieuw een graad of 12.

Woensdag is een echt zachte dag met ’s middags 14 graden, maar er komt langzaam meer bewolking en donderdag is er dan ook kans op wat lichte regen. En daarna is het koud met maximum rond 8 graden en ’s nachts minimum rond 2 graden, en een flinke noordoostenwind.