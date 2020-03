DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Heede

Bij een ongeval op de B401 bij Heede zijn gisteravond vier personen gewond geraakt. Het ongeval werd veroorzaakt door een 37 jarige bestuurder van een VW Tiguan. Hij zag bij het oprijden vanaf de Döpener Straße naar de B401 een tegemoetkomende VW Passat over het hoofd. Hij en een elf jarig meisje, dat bij hem in de auto zat, raakten, evenals de 20 en 21 jarige inzittenden van de VW Passat, gewond.

Beide auto’s kunnen als verloren worden beschouwd. De schade wordt op 30.000 euro geschat.

Meppen

Gedurende het weekend is bij een schroothandel aan de Grabbestraße in Meppen voor duizenden euro’s aan koper gestolen.

Gistermorgen vroeg is ingebroken bij een woning aan de Carl-Sonnenschein-Straße in Meppen. Om de woning binnen te komen werd een schuifpui opengebroken. De buit bestond uit een handtas met inhoud.

Nordhorn

Vannacht is een poging gedaan de geldautomaat bij een filiaal van de Volksbank aan de Friedrich-Runge-Straße in Nordhorn open te breken. De dader gebruikte daarvoor eerst een koevoet en vervolgens een stoeptegel. Er werd niets gestolen. Wel werd voor 120.000 euro schade aangericht. De dader is ontkomen.

Dörpen

Vannacht is ingebroken bij het voormalig informatiecentrum van Transrapit aan de Neudörpener Straße in Dörpen. Om binnen te komen werd een van de deuren opengebroken. Het is nog niet duidelijk wat er is gestolen.

Weener

Op het treinstation in Weener hebben agenten zaterdagavond om elf uur een 28 jarige man uit Roemenië aangehouden. Deze persoon had nog een gevangenisstraf voor een poging tot diefstal, die hij in mei 2019 had gepleegd, tegoed. Bovendien werd hij in verband van het toebrengen van lichamelijk letsel gezocht. Omdat bij Justitie geen woon-of verblijfplaats van de man bekend was stond hij op de lijst van gezochte personen. De man werd naar een justitiële inrichting gebracht, waar hij in totaal zo’n vijf maanden mag verblijven.