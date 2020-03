Ruilwinkel Anjerstraat Musselkanaal krijg nieuw onderkomen

MUSSELKANAAL – In de Anjerstraat zijn vanmorgen twee units geplaatst die een onderkomen gaan bieden aan de ruilwinkel.

In oktober 2019 opende Yke Siebenga een ruilwinkel in een zeecontainer aan de Anjerstraat in Musselkanaal om te zien of er belangstelling voor was. Al snel bleek het een groot succes.

De zeecontainer werd al snel te klein en bovendien erg vochtig tijdens de naderende winterperiode. Dit was niet bevorderlijk voor de aanwezige spullen, met name de kleding. Er werd een aanvraag gedaan voor een ander onderkomen, wat uiteindelijk resulteerde in het beschikbaar stellen van extra financiële steun.

Vandaag werden er twee units geleverd, die aan elkaar werden geplaatst, zodat er een grote ruimte ontstond waar de ruilwinkel straks de spullen overzichtelijk kan aanbieden.

Ingezonden door Johan de Boer