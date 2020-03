Veel maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus

COVID19 (Corona) is vele malen besmettelijker en dodelijker dan de griep. Houd je gezondheid in de gaten. Heb je griepverschijnselen (neusverkouden, hoesten, keelpijn, verhoging of koorts) of contact gehad met een besmette patiënt, of bent u in een risicogebied geweest blijf in thuisisolatie. Je kunt met de huisarts bellen als je koorts krijgt (meer dan 38 graden Celsius) en hoest of je steeds moeilijker ademt.

Zorg voor goede hygiënemaatregelen:

Was je handen regelmatig met water en zeep

Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Geen handen schudden

Heb je vragen over het coronavirus? Neem dan contact op via 0800-1351. Dit telefoonnummer is dagelijks bereikbaar van 8:00 tot 20:00 uur.

In verband met de uitbraak van het coronavirus worden veel maatregelen genomen. Wij zetten de maatregelen voor u op een rijtje en vullen dit bericht zo nodig aan: