Zeehondencentrum neemt verregaande maatregelen om zorg voor zeehonden te garanderen

PIETERBUREN – Ook het Zeehondencentrum in Pieterburen neemt maatregelen wegens het coronavirus. Twee teams van dierenartsen en verzorgers werken gescheiden van elkaar voor de zeehonden en het centrum is voor publiek gesloten tot en met 6 april. Wel zal er dagelijks live mee kunnen worden gekeken met de zeehonden. De maatregelen worden getroffen op basis van de adviezen van het RIVM en de jarenlange ervaring met virussen van het centrum.

Klaar kunnen staan voor zeehonden in nood en zorgen voor de dieren die onder hun hoede zijn blijft voor het Zeehondencentrum altijd boven aan staan. Ook in tijden van het coronavirus. Daarom neemt het centrum per vandaag een aantal drastische maatregelen waardoor de gezondheid van zowel mens als dier zo goed als mogelijk in de gaten kan worden gehouden. Het Zeehondencentrum is daarom gesloten voor publiek tot en met in ieder geval 6 april. Het team van dierenartsen, zeehondenverzorgers, internationale vrijwilligers en technische dienst zal opgesplitst worden in twee groepen die gescheiden van elkaar werken. Op deze manier zullen er altijd mensen zijn die de zeehonden kunnen helpen, ook wanneer een team getroffen wordt door ziekte.

Op dit moment zijn er 44 zeehonden in Pieterburen aanwezig, maar omdat het centrum ook ter ondersteuning een deel van het werkgebied van A Seal in Stellendam overneemt is de verwachting dat het aantal in de opvangt toe neemt. Voor het publiek dat nu zeehonden in het echt zal moeten missen streeft het centrum er naar dagelijkse live stream op social media uit te zenden. Deze stream zal dagelijks rond 11:00 starten. Ook zullen er binnenkort vrijlatingen live mee te volgen zijn.

Het Zeehondencentrum berust de maatregelen op de richtlijnen van het RIVM, maar ook de eigen jarenlange ervaring met virussen bij zeehonden en vooral het inperken van de verspreiding er van. De kennis van zowel Prof. Dr. Ab Osterhaus en Prof. Dr. Alex Friedrich, beiden leden van de VESAC, de wetenschappelijke adviescommissie van het Zeehondencentrum, is daarbij onontbeerlijk. Sinds de uitbraak van het zeehondenvirus in 1988 houdt het centrum de virussen bij de zeehonden in Nederland al in de gaten.

