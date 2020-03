Applaus voor mensen in de zorg

NEDERLAND – Vanavond wordt met het evenement: Klap corona de wereld uit solidariteit getoond aan de zorgmedewerkers.

Nederlanders wordt gevraagd hun solidariteit met mensen die in de zorg werken te tonen door vanavond om acht uur drie minuten lang te applaudisseren. Een soortgelijke actie vond eerder deze maand plaats in Spanje en Italië.

De oproep wordt volop op social media gedeeld. Duizenden mensen hebben al aangegeven mee te zullen doen. Ook een aantal landelijke radiozenders hebben toegezegd het klapmoment uit te zenden. Vervolgens draaien ze het nummer Hall of Fame van The Script, als ode aan de zorgmedewerkers.

Ook op vrijdag slaan radiozenders de handen ineen. Op initiatief van 3FM-dj Sander Hoogendoorn draaien ze om 8.45 uur gelijktijdig het nummer You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers.

Dit is de oproep:

DINSDAG 20:00-20:03 !!!!

De zorg, hulpverleners en al die mensen die ons land draaiende houden strijden momenteel dag en nacht tegen het Coronavirus/ COVID-19. Zij vechten letterlijk voor onze levens en onze maatschappij. Dit is een groot en luidruchtig applaus waard, een hart onder de riem. DINSDAG OM 20:00 willen wij massaal en in heel Nederland een luid applaus aan al deze mensen laten horen 3 minuten lang. Met elkaar en vooral samen komen we deze moeilijke tijd door. Doe jij mee? Film het en gooi het online met de #klapcoronadewerelduit zodat ook de harde werkers dit terug kunnen zien wanneer zij even een momentje tijd hebben. Samen sterk! DINSDAGAVOND 20:00 KLAPT HEEL NEDERLAND 3 MINUTEN LANG. Klap voor je deur, op het platdak, balkon, of achter je raam op een veilige plek. GEWOON DOEN.