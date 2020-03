STADSKANAAL – Hieronder een bericht van Theater Geert Teis in verband met de coronacrisis:

Om een verdere uitbraak van het coronavirus te beteugelen, hebben de autoriteiten per direct een verbod op evenementen met meer dan honderd personen afgekondigd. Om deze reden kunnen alle voorstellingen in Theater Geert Teis tot en met 6 april 2020 geen doorgang vinden.



Alle publieke evenementen in Theater Geert Teis worden tot en met 6 april 2020 geannuleerd of uitgesteld. Ook de Theaterkassa is tot die tijd gesloten waardoor wij uitsluitend per mail (teis@stadskanaal.nl) bereikbaar zijn.



Gezien de uitzonderlijke situatie kunnen wij kaartkopers en andere bezoekers pas in een later stadium informeren over de afwikkeling. Wij kijken allereerst naar de mogelijkheden om de voorstellingen naar een latere datum te verplaatsen. Het al gekochte ticket blijft daarvoor dan geldig.



Zodra er meer duidelijkheid is (mede vanuit de brancheorganisaties) informeren wij alle kaartkopers per brief over de verdere afwikkeling. Wij vragen uw begrip voor deze situatie.

Ingezonden