Cruiseschip Iona verlaat morgen Papenburg

PAPENBURG – Morgen vertrekt het cruiseschip Iona voor haar eerste reis naar de Eemshaven. Dit is het vijftigste cruiseschip dat door de meyer Werft is gebouwd.

De Iona, het nieuwe cruiseschip voor de Britse rederij P & O Cruises, verlaat morgen de Meyer Werft in Papenburg. Het schip werd in de nacht van 13 op 14 februari uitgedokt en vervolgens getest en verder afgebouwd. Het schip weegt 184.000 ton, is 344,5 meter lang en 42 meter breed. Het biedt plaats aan 5.206 passagiers. Uniek is de zogenaamde SkyDome, een glazen dak van 970 vierkante meter, vervaardigd uit 340 glazen elementen.



De planning is als volgt:

18 maart

18.00 uur: Het schip wordt in positie gebracht

19.30 uur passeren van de sluizen in Papenburg

19 maart

ca. 02:00 uur passage Friesenbrücke (Weener)

ca. 06:30 uur passage Jann-Berghaus-Brücke (Leer)

ca. 10.45 uur aankomst Emssperrwerk (Gandersum)

ca. 20.15 uur passage Emssperrwerk

ca. 21.45 uur aankomst Emden

Donderdag 19 maart wordt het schip in de Eemshaven verwacht. Na enkele testvaarten vertrekt het schip naar Bremenhaven.

Let op: De tijden kunnen in verband met weersomstandigheden afwijken!

De Iona wordt door twee sleepboten van Lotsenbrüderschaft Emden achterwaarts over de Eems getrokken. Medewerkers hebben de tocht geoefend op de simulator in Wageningen, Nederland.

In verband met het coronavirus worden extra veiligheidsmaatregelen in acht genomen. Bij iedereen die aan boord gaat wordt eerst de lichaamstemperatuur gemeten. Ook worden er geen grote groepen aan boord toegelaten.

Bij de Meyer Werft werkt men aan nog twee cruiseschepen. In Bouwdok 1 ligt de Spirit of Adventure voor de Britse rederij Saga Cruises en in Bouwdok 2 de Odyssey of the Seas voor de rederij Royal Caribbean International. Deze moeten allebei dit jaar afgeleverd worden. Er liggen tot eind 2023 nog opdrachten voor acht cruiseschepen.