Drie aardbevingen vandaag

SAPPEMEER, GARSTHUIZEN, APPINGEDAM – Vandaag zijn drie aardbevingen waargenomen.

Vandaag zijn in onze provincie drie aardbevingen waargenomen. De eerste was om 08.18 uur bij Appingedam. Deze had een kracht van 0,8 op de Schaal van Richter. De tweede was om 09.54 uur in Garsthuizen bij Loppersum met een kracht van 1.4. De derde was om 13.44 uur bij Sappemeer (Froombosch). Deze had een kracht van 1.8 op de Schaal van Richter.

De aarde beefde volgens het KNMI op een diepte van 3 kilometer. Het KNMI kan de sterkte nog bijstellen.

Over eventueel ontstane schade is nog niets bekend.