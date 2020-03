ZUIDBROEK – Vandaag is in een loods in Zuidbroek een hennepstekkerij ontmanteld.

Vandaag stuitten agenten tijdens hun dienst op een hennep-stekkerij in een loods aan de Eems-dollardweg in Zuidbroek. In het pand troffen ze ongeveer 4000 stekken aan.

Nadat de netbeheerder de elektrische installatie nagekeken had is de stekkerij geruimd. De verdachte was op dat moment niet aanwezig. Hij/zij zal op een later moment worden verhoord.