Ommelander Ziekenhuis schaalt verder op voor coronazorg

SCHEEMDA – Het Ommelander Ziekenhuis Groningen heeft haar planbare zorg drastisch omlaag gebracht om zo meer capaciteit vrij te houden voor patiënten met het coronavirus. De poliklinieken zijn teruggebracht tot de noodzakelijke zorg en alle niet-acute operaties zijn verplaatst. De intensive care bedden met beademing worden uitgebreid van 4 naar 11. Het ziekenhuis richt zich voorlopig alleen nog op acute zorg, niet-uitstelbare planbare zorg en coronazorg.



Hoewel in het Ommelander Ziekenhuis slechts één patiënt met het coronavirus is opgenomen, anticipeert het ziekenhuis op een verergering van de situatie. “We doen er alles aan om verdere verspreiding van het virus te minimaliseren door alle contacten die niet per se noodzakelijk zijn in het ziekenhuis te vermijden. Daarnaast zorgen we ervoor dat de zorg ingericht is voor een toekomstige toename van patiënten met corona”, aldus Hennie Sanders, bestuursvoorzitter van het Ommelander Ziekenhuis.

Naast het afschalen van de poliklinieken, betekent dit ook dat voorlopig alle geplande operaties zijn afgezegd, met uitzondering van oncologie. Ook zullen niet-urgente onderzoeken op de afdelingen Medische Beeldvorming, Functieafdeling en Endoscopie geen doorgang vinden. Patiënten zijn hierover door het ziekenhuis geïnformeerd.



Maatregelen

Het ziekenhuis is vanaf heden ingericht met een aparte corona-afdeling met 35 corona bedden. De IC-capaciteit wordt uitgebreid van 4 naar 11 kamers met beademing. De OK capaciteit is onderverdeeld in spoedoperaties en niet-uitstelbare operaties, bijvoorbeeld voor oncologie. Ook wordt gewerkt met gescheiden ingangen, namelijk één voor patiënten met corona en één voor overige patiënten.



Bezoek

Voor het bezoek gaat het ziekenhuis werken met een aangepaste regeling. Een bezoeker per patiënt per dag, tussen 17.00 en 19.00 uur. Voor bepaalde afdelingen geldt een uitzondering op deze regeling, bezoek wordt hierover geïnformeerd. Iedereen die het ziekenhuis betreedt zal vooraf getemperatuurd worden, bij 38 graden of hoger mag men het ziekenhuis niet betreden.



Buddysysteem

Tijdens deze uitzonderlijke situatie krijgt de begeleiding en ondersteuning van de medewerkers extra veel aandacht. Al het personeel dat nu anders ingezet gaat worden vanwege corona krijgt extra scholing en begeleiding van een buddy.

