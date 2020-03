Provincie Groningen ondersteunt productie duurzame smeermiddelen uit koolzaad

STADSKANAAL – Airogroup gaat duurzame smeer- en onderhoudsmiddelen ontwikkelen en produceren op basis van plantaardige olie. Daarvoor is een nieuw bedrijfspand in Stadskanaal gebouwd. Als de nieuwe producten aanslaan, komen er tien banen bij. De provincie Groningen ondersteunt deze innovatieve en duurzame investering met een subsidie van 50.000 euro uit het programma Groningen@Work.

Als eerste wordt de Airolube lijn gelanceerd. De producten voor de agrarische, fiets- en autoindustrie worden gemaakt van koolzaadolie uit Groningen en Drenthe. Dat is duurzamer dan traditionele smeermiddelen op basis van minerale oliën uit Azië en Zuid-Amerika. Ook de verpakking is milieuvriendelijk door het gebruik van gerecycled plastic en lucht in plaats van drijfgassen.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken wijst op de extra werkgelegenheid die het project oplevert: “Dat is ontzettend belangrijk voor Groningen, zeker nu”.

Circulaire economie

“Ons bedrijf is klaar voor een nieuwe stap: het zelf ontwikkelen en produceren van duurzame eindproducten voor de zakelijke en particuliere markt. Onze grondstoffen komen van lokale koolzaadboeren, zijn recyclebaar en volledig afbreekbaar in het milieu. Hierdoor dragen we bij aan een schone en veilige circulaire bio-economie”, zegt directeur Goedhart Borgesius.

Airogroup is een dochteronderneming van Borgesius Group in Stadskanaal, opgericht in 2013 door de broers Goedhart en John Borgesius. Dit bedrijf is gespecialiseerd in innovatieve toepassingen van plantaardige oliën en vetten, voor onder meer diervoeding.

Innovatief en Duurzaam MKB

De subsidie van 50.000 euro komt uit de regeling Innovatief en Duurzaam MKB, onderdeel van Groningen@Work, het programma economie en arbeidsmarkt van de provincie Groningen. Met deze regeling stimuleert de provincie Groningen innovatie, duurzame ontwikkeling en werkgelegenheid bij het regionale bedrijfsleven.

Ingezonden