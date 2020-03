Rommelmarkt Magnuskerk Bellingwolde afgelast

BELLINGWOLDE – De rommelmarkt bij de Magnuskerk in Bellingwolde gaat niet door. Hieronder de mededeling van de organisatie:

Na intensief overleg met de diverse belanghebbenden hebben wij met pijn in ons hart, als College van Kerkrentmeesters en rommelmarktcommissie, de beslissing genomen de geplande rommelmarkt bij de Magnuskerk in Bellingwolde op 25 april af te gelasten. Naar onze mening kunnen we deze beslissing beter “te vroeg als te laat” nemen. Mede gezien alle voorbereidingen die gedaan moeten worden en de verwachting dat er nog veel meer ingrijpende beperkende maatregelen door de overheid genomen gaan worden, is dit de enigst best mogelijke beslissing die genomen kan worden. Wij begrijpen dat dit voor velen een teleurstelling zal zijn, maar gezien alle omstandigheden moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen en is dit besluit onontkoombaar.

In en later stadium gaan we ons beraden hoe we nu verder gaan, of de rommelmarkt in het najaar organiseren of dit jaar overslaan en voor volgend jaar april plannen.

Ingezonden