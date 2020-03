Switch naar online toernooi leidt tot stortvloed van interesse voor organisator Nederlands kampioenschap Poker

NEDERLAND – De organisatie van het Open Nederlands Kampioenschap Poker is overspoeld met positieve reacties na de aankondiging het populaire toernooi online doorgang te laten vinden. Het toernooi dat jaarlijks op meer dan 9000 Nederlandse deelnemers kan rekenen moest wel naar het internet uitwijken, nadat alle horecagelegenheden vanwege het coronavirus noodgedwongen de deuren dienden te sluiten. Met de vernieuwde opzet geeft de organisatie duizenden pokeraars alsnog een kans om beste amateur pokeraar van Nederland te worden én ondersteunt het horeca-ondernemers die in zwaar weer zitten.

Mathijs Jonkers, organisator van het Open Nederlands Kampioenschap Poker vertelt; “Zondag, net voor het bericht van het kabinet dat alle horeca in Nederland dicht zou gaan, hebben we besloten dat het organiseren van normale pokertoernooien niet meer verantwoord was voor zowel ons personeel als de spelers. Het annuleren van de voorrondes betekent een grote klap voor onze organisatie en om eerlijk te zijn zag ik zelfs scenario’s voor me waarbij het pokerkampioenschap failliet zou gaan.”

Op zoek naar creatieve oplossingen

Jonkers ging daarom op zoek naar legale online poker platformen waarop zij hun pokertoernooi aan zouden kunnen bieden. “We hebben niet de investeringsruimte om een groot online platform neer te zetten binnen korte tijd. Dus ben ik op zoek gegaan naar bestaande poker software die betrouwbaar is, fijn speelt en legaal is. Dit was geen simpele opgave. Bekende poker apps van kansspelaanbieders zijn in Nederland illegaal en er zijn veel poker apps in de markt waarbij het moeilijk is om je eigen aanbod te creëren. Ik heb een heel arsenaal aan poker apps gedownload en getest totdat we een app tegenkwamen die goed leek te zijn. Deze app testte ik vervolgens met het team en het leek alle functionaliteiten te hebben waar wij naar zochten. Toen zijn we snel gaan schakelen. We zochten contact met de ontwikkelaar en bedachten een plan om in plaats van voorrondes in het cafe de voorrondes online te gaan organiseren.”

Pokeraars in Nederland schrijven zich massaal in.

Maandagmiddag maakte de organisatie bekend in een nieuwsbericht dat haar voorrondes online plaats zouden gaan vinden. Veel positieve reacties volgden en pokeraars meldden zich massaal aan voor de eerste test voorronde die woensdagavond gespeeld wordt. “We hebben in een dag tijd 400 aanmeldingen gehad en verwachten dat dit de komende dagen nog eens flink uit de klauwen kan gaan lopen. ”Nu mensen weinig andere vormen van vrijetijdsbesteding meer hebben zullen ongetwijfeld veel mensen een poging gaan wagen om mee te doen aan een voorronde van het Open Nederlands Kampioenschap Poker”.

ONK steunt getroffen horecagelegenheden

Alle voorrondes van het pokerkampioenschap worden, zolang de horeca in Nederland dicht blijft, online gespeeld. Spelers betalen een verlaagd bedrag voor de inschrijving van € 7,50. Van het laatstgenoemde bedrag gaat €1,- naar de lokale horecagelegenheid waar de voorronde eigenlijk plaats zou vinden. “Wij zijn met dit creatieve idee gered van onze ondergang. We zijn ons ervan bewust dat de horeca een ontzettend grote klap heeft gekregen en dat er ongetwijfeld veel horeca-ondernemers zijn, die bang zijn voor een faillissement. Daarom doneren wij van elke inschrijving een euro aan de horecagelegenheid waar het toernooi in principe plaats zou vinden. Wij hopen hiermee in ieder geval een kleine bijdrage te kunnen leveren aan de moeilijke tijd die zij in het vooruitzicht hebben. Ook voor ons wordt het spannend en moeten we zien hoe we het hoofd boven water houden, maar toch kijken we graag om naar de partners waar wij normaal gesproken te gast zouden zijn.

Online Poker in Nederland

Online poker in Nederland kende in de jaren 2003 – 2007 een enorme opmars in de zogenaamde ‘pokerboom’. Poker kwam veel op TV en er werd massaal online gepokerd. Toen in 2009 de Nederlandse overheid oordeelde dat online pokeren niet legaal was en kansspelaanbieders geen promotie meer mochten maken in Nederland nam ook de aandacht voor poker af. Daarna gingen steeds minder Nederlanders pokeren. Het Open Nederlands Kampioenschap Poker werd in 2015 opgericht als poker kampioenschap voor amateur pokerspelers. Deelnemers spelen voor de eer en met als doel om de beste amateur pokerspeler van Nederland te worden. Lukt dat? Dan maakt die speler kans op een sponsor aanbieding om grote internationale pokertoernooien te spelen. Ook voor online poker geldt dat het alleen aangeboden mag worden als er niet om prijzen of premies gespeeld wordt. Daardoor is het online poker aanbod van het Open Nederlands Kampioenschap Poker, samen met andere gratis online poker apps het enige legale online pokeraanbod in Nederland.

