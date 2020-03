Treant gaat eventuele coronaverdenkingen concentreren in Emmen

EMMEN – Op dit moment zijn er op de ziekenhuislocaties van Treant Zorggroep nog geen patiënten opgenomen als gevolg van het coronavirus. We bereiden ons als organisatie wel voor op een uitbraak in deze regio en hebben een aantal maatregelen genomen.

De spoedeisende hulpafdeling van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen is uitgerust met een CBRN-unit (een zogenaamde ‘isolatiestraat’) en heeft de meeste capaciteit om mensen in isolatie op te nemen. Het Crisis Beleids Team (CBT) Corona van Treant heeft daarom besloten dat patiënten die moeten worden opgenomen en mogelijk besmet zijn met het coronavirus, worden opgevangen in Emmen.

In Emmen is ook een verpleegafdeling met 40 bedden vrijgemaakt en is de intensive care uitgebreid. Dit betekent dat we kunnen opschalen van 12 naar 20 beademingsbedden in geval van een uitbraak. Meer informatie volgt als coronapatiënten (Covid-19) zich aandienen en opschaling noodzakelijk is.

