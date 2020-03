Vermiste man uit Drachten bij Musselkanaal aangetroffen

MUSSELKANAAL, DRACHTEN – Vanmiddag is een uit Drachten vermiste man in de omgeving van Musselkanaal aangetroffen.

Gisteren werd vanaf half tien ’s ochtends een 47-jarige geestelijk beperkte man uit Drachten vermist. Hij was vertrokken op zijn zwarte herenfiets naar vermoedelijk zijn dagbestedingsadres in De Westereen. Deze was echter gesloten vanwege de Coronavirus maatregelen.

Er werd massaal naar de man gezocht. Hierbij werd onder anderen een politiehelikopter ingezet.

Vanmiddag kwam het bericht dat de man in goede gezondheid in de buurt van Musselkanaal is aangetroffen. Dit meldt Omroep Friesland. Iemand had het bericht van de vermissing op Facebook gezien en herkende de persoon.