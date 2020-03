Voorjaarsconcert Crescendo afgelast

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 17 maart 08.00 uur. Door Jules Gernaerdt

MOOIE DINSAG

Het wordt vandaag een redelijk zonnige dag met wat midden- en hoge bewolking, en een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten: windkracht 2 tot 4. De temperatuur stijgt geleidelijk naar een maximum van 13 a 14 graden.

Maar het wordt vanavond weer snel frisser want het blijft vrij helder, met weinig wind. De minimumtemperatuur is vannacht ongeveer 5 graden. Morgen is er wat meer bewolking dan vandaag, maar er blijven flinke zonnige perioden en het wordt nog iets zachter met maximum rond 15 graden.

Donderdag draait de wind naar het noordoosten en daarmee daalt het tot ongeveer 10 graden, met vrij veel bewolking en kans op wat lichte regen. Vrijdag is droog met wat zon, en het weekend is daarna zonnig met een droge, maar frisse oostenwind. Maximum eind van de week rond 9 graden, minimum in het weekend rond het vriespunt.